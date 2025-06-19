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Росія намагається врятувати іранську ядерну програму, - Зеленський

Україна, Четвер 19 червня 2025 21:09
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Росія намагається врятувати іранську ядерну програму, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росія підтримує іранську ядерну програму. Така співпраця між агресивними режимами створює нові виклики для світової стабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що сьогодні вранці особисто відвідав місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві. За його словами, ракета пройшла через усі поверхи будівлі до підвалу і забрала життя 23 людей.

Президент України висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Глава держави також підкреслив, що цей удар не мав жодного військового сенсу і був свідомим актом терору.

"Це свідомий терор, те саме, що російська армія за (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна робила всюди: від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміють робити справді якісно, - вбивати та руйнувати", - наголосив президент.

Він також зауважив, що це саме та площина, яка й досі об’єднує Росію з такими режимами, як в Ірані чи в Північній Кореї.

"Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму - інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами", - підсумував він.

Удар по Києву 17 червня

Раніше сьогодні ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський відвідав місце удару по будинку в Солом'янському районі Києва після повернення з Канади та вшанував пам’ять загиблих.

Нагадаємо, що Росія в ніч на 17 червня завдала масованого удару по Україні та застосувала 440 дронів і 32 ракети. У Києві внаслідок атаки були пошкоджені будинки у восьми районах. Загалом цей обстріл забрав життя 28 людей у столиці. Ще 142 жителі постраждали, з них шість - діти.

Як виглядає будинок у Києві після прямого влучання балістики - у матеріалі РБК-Україна.

Путін підтримує Іран

Зауважимо, що в Ірані досі перебувають вчені-ядерники з Росії. Вчора вночі російський диктатор Володимир Путін розповів, що у Кремля нібито є домовленість з керівництвом Ізраїлю не завдавати ударів по російських фахівцях, які споруджують Бушерську АЕС в Ірані.

Проте сьогодні лідер ізраїльської політичної партії "А-Хазон" Цион Алон в коментарі РБК-Україна заявив, що Росії краще вивезти своїх вчених, якщо вони дійсно про них піклуються.

Він наголосив, що незалежно від національності, ті, хто допомагає Ірану є ворогами для Ізраїля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

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