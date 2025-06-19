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Россия пытается спасти иранскую ядерную программу, - Зеленский

Украина, Четверг 19 июня 2025 21:09
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Россия пытается спасти иранскую ядерную программу, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Россия поддерживает иранскую ядерную программу. Такое сотрудничество между агрессивными режимами создает новые вызовы для мировой стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что сегодня утром лично посетил место попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве. По его словам, ракета прошла через все этажи здания в подвал и унесла жизни 23 человек.

Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава государства также подчеркнул, что этот удар не имел никакого военного смысла и был сознательным актом террора.

"Это сознательный террор, то же, что российская армия при (российском диктаторе Владимире, - ред.) Путине делала везде: от Чечни до Сирии. Это единственное, что Путин и его Россия умеют делать действительно качественно, - убивать и разрушать", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что это именно та плоскость, которая до сих пор объединяет Россию с такими режимами, как в Иране или в Северной Корее.

"Сейчас Россия пытается спасти иранскую ядерную программу - иначе их публичные сигналы и непубличную активность нельзя трактовать. Когда кто-то из их сообщников теряет возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично. И это снова и снова доказывает, что нельзя позволять агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами", - подытожил он.

Удар по Киеву 17 июня

Ранее сегодня мы сообщали, что президент Владимир Зеленский посетил место удара по дому в Соломенском районе Киева после возвращения из Канады и почтил память погибших.

Напомним, что Россия в ночь на 17 июня нанесла массированный удар по Украине и применила 440 дронов и 32 ракеты. В Киеве в результате атаки были повреждены дома в восьми районах. В целом этот обстрел унес жизни 28 человек в столице. Еще 142 жителя пострадали, из них шесть - дети.

Как выглядит дом в Киеве после прямого попадания баллистики - в материале РБК-Украина.

Путин поддерживает Иран

Заметим, что в Иране до сих пор находятся ученые-ядерщики из России. Вчера ночью российский диктатор Владимир Путин рассказал, что у Кремля якобы есть договоренность с руководством Израиля не наносить удары по российским специалистам, которые сооружают Бушерскую АЭС в Иране.

Однако сегодня лидер израильской политической партии "А-Хазон" Цион Алон в комментарии РБК-Украина заявил, что России лучше вывезти своих ученых, если они действительно о них заботятся.

Он подчеркнул, что независимо от национальности, те, кто помогает Ирану являются врагами для Израиля.

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Владимир Зеленский Израиль Иран Ядерная безопасность
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