Россия пытается спасти иранскую ядерную программу, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что сегодня утром лично посетил место попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве. По его словам, ракета прошла через все этажи здания в подвал и унесла жизни 23 человек.

Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава государства также подчеркнул, что этот удар не имел никакого военного смысла и был сознательным актом террора.

"Это сознательный террор, то же, что российская армия при (российском диктаторе Владимире, - ред.) Путине делала везде: от Чечни до Сирии. Это единственное, что Путин и его Россия умеют делать действительно качественно, - убивать и разрушать", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что это именно та плоскость, которая до сих пор объединяет Россию с такими режимами, как в Иране или в Северной Корее.

"Сейчас Россия пытается спасти иранскую ядерную программу - иначе их публичные сигналы и непубличную активность нельзя трактовать. Когда кто-то из их сообщников теряет возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично. И это снова и снова доказывает, что нельзя позволять агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами", - подытожил он.