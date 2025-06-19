ua en ru
Чт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський вшанував пам'ять загиблих на місці удару по будинку в Києві

Київ, Четвер 19 червня 2025 11:45
UA EN RU
Зеленський вшанував пам'ять загиблих на місці удару по будинку в Києві Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський відвідав місце удару по будинку в Солом'янському районі Києва після повернення з Канади. Глава держави вшанував пам’ять загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський поклав квіти до зруйнованого під'їзду, по якому Росія завдала удару вночі 17 червня. Унаслідок обстрілу загинули 23 мешканці будинку.

Фото: Зеленський вшанував пам'ять жертв у Києві (president.gov.ua)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що на місці обстрілу завершили пошукові роботи. До ліквідації наслідків атаки було залучено понад 400 рятувальників та понад 200 одиниць техніки. За його словами, 500 мешканців подали заявки на документування втрати житла.

Президент наголосив, що цей обстріл - нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства.

"Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють: Україна щодня має ставати сильнішою. Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський перебував з візитом в Канаді, він брав участь у саміті країн G7.

Удар по Україні 17 червня

Росія в ніч на 17 червня завдала масованого удару по Україні та застосувала 440 дронів і 32 ракети. У Києві внаслідок атаки були пошкоджені будинки у восьми районах.

Цей обстріл забрав життя 28 людей у столиці. 142 жителі постраждали, з них шість - діти.

Як виглядає будинок у Києві після прямого влучання балістики - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Україна Війна в Україні
Новини
РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 1100 солдатів і понад сотню одиниць автотехніки, - Генштаб
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді