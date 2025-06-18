Рятувальна операція у Києві завершена: МВС назвало кількість жертв та врятованих

Пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва тривала понад 39 годин і завершилася сьогодні ввечері. З-під завалів дістали тіла 23 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"ільше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій", - наголосив міністр.

За словами Клименка, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом, як повідомив міністр, у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.

Глава МВС розповів, що до ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше ніж 200 одиниць техніки. Працювали також:

спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка,

безпілотники,

пошукові собаки.

Відомо також, що співробітники ДСНС врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

На місці працювали групи психологів, завдяки чому більш як 220 людей отримали невідкладну психологічну допомогу.

"Ми використали всі ресурси, аби врятувати життя. Також цілодобово на локації забезпечували правопорядок понад 300 правоохоронців. І продовжать це робити надалі, допоки буде потреба. Триває прийом заяв від потерпілих - вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна. Всі дані фіксуються ретельно", - наголосив міністр.