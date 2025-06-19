Путін заявив про домовленість з Ізраїлем не атакувати російських атомників в Ірані
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у Кремля є домовленість не завдавати ударів по російських фахівцях, які споруджують Бушерську АЕС в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента РФ у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму.
За словами лідера, свого часу "Росія підхопила в Ірані проект, який здійснювали німецькі компанії" та уклала контракт на будівництво ще двох блоків на Бушерській АЕС.
"Роботи тривають, і наші фахівці перебувають на майданчику. Це понад 200 осіб. І ми домовилися з керівництвом Ізраїлю, що буде забезпечено їхню безпеку", - сказав Путін.
Зазначимо, що Бушерська АЕС працює на виробленому в Росії урані, та перебуває під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Військова операція Ізраїлю проти Ірану
Нагадаємо, що з 13 червня ізраїльські збройні сили почали масштабну військову операцію проти іранських ядерних об'єктів під назвою "Левовий народ".
У рамках наступу було завдано ударів по десятках військових і стратегічних об'єктів, ліквідовано кількох командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також учених, причетних до реалізації ядерної програми Ірану.
Протягом останніх днів між сторонами триває інтенсивний обмін ударами: Ізраїль та Іран завдають ударів за допомогою дронів і ракет, чергуючи періоди загострення і відносного затишшя.
У ЦАХАЛ докладно розповіли про іранські об'єкти ядерної програми, які були вражені під час військової операції.
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