Росія намагається скористатися дизельною угодою з США, але є нюанс, - ISW

Російська влада намагається заспокоїти населення РФ після новин про дизельну угоду зі США. Чиновники запевняють росіян, що дефіциту пального не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що пілся появи новин про дизельну угоду між Вашингтоном та Москвою російські чиновники намагаються заспокоїти росіян: вона, мовляв, не викличе внутрішнього дефіциту палива.

Зокрема, віце-прем'єр-міністр та міністр економіки Росії Олександр Новак 12 жовтня заявив, що експорт російського дизельного палива до США за новою угодою не порушить ситуацію на внутрішньому ринку палива в РФ.

Ця заява, на думку аналітиків, покликана зменшити занепокоєння росіян щодо потенційного майбутнього дефіциту дизельного палива та пов'язане з ним невдоволення громадськості після місяців дефіциту по всій Росії протягом літа 2026 року.

13 жовтня Новак провів зустріч з міністерством енергетики Росії, міністерством транспорту та нафтовими компаніями щодо ситуації на російському ринку палива та доручив відповідним установам і паливним компаніям активізувати додаткові заходи для забезпечення достатніх регіональних поставок палива та реагування на коливання цін на нього.

Росія останніми місяцями страждає від гострого дефіциту палива, що спричинило невдоволення громадськості по всій країні, і Кремль, ймовірно, намагається превентивно заспокоїти побоювання щодо потенційних наслідків угоди про паливо зі США.

Однак як припустили у ISW, Росія, ймовірно, надасть пріоритет виконанню своєї угоди про дизельне паливо зі США, а не забезпеченню стабільності внутрішнього ринку палива в РФ, оскільки Кремль сподівається використати угоду про дизельне паливо для просування своїх інтересів у війні в Україні.

Росіяни, схоже, це також чудово розуміють. Своє обурення намірами Кремля продавати дизпаливо США на тлі дефіциту всередині країни вони висловлюють у відео, які все більше з'являються у соцмережах.