Россия пытается воспользоваться дизельным соглашением с США, но есть нюанс, - ISW
Российские власти пытаются успокоить население РФ после новостей о дизельном соглашении с США. Чиновники уверяют россиян, что дефицита горючего не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что после появления новостей о дизельном соглашении между Вашингтоном и Москвой российские чиновники пытаются успокоить россиян: она, мол, не вызовет внутреннего дефицита топлива.
В частности, вице-премьер-министр и министр экономики России Александр Новак 12 октября заявил, что экспорт российского дизельного топлива в США по новому соглашению не нарушит ситуацию на внутреннем рынке топлива в РФ.
Это заявление, по мнению аналитиков, призвано уменьшить беспокойство россиян по поводу потенциального будущего дефицита дизельного топлива и связанное с ним недовольство общественности после месяцев дефицита по всей России в течение лета 2026 года.
13 октября Новак провел встречу с министерством энергетики России, министерством транспорта и нефтяными компаниями по ситуации на российском рынке топлива и поручил соответствующим учреждениям и топливным компаниям активизировать дополнительные меры по обеспечению достаточных региональных поставок топлива и реагирования на колебания цен на него.
Россия в последние месяцы страдает острым дефицитом топлива, что повлекло за собой недовольство общественности по всей стране, и Кремль, вероятно, пытается превентивно успокоить опасения относительно потенциальных последствий соглашения о топливе с США.
Однако, как предположили в ISW, Россия, вероятно, предоставит приоритет выполнению своего соглашения о дизельном топливе из США, а не обеспечению стабильности внутреннего рынка топлива в РФ, поскольку Кремль надеется использовать соглашение о дизельном топливе для продвижения своих интересов в войне в Украине.
Россияне, похоже, это тоже прекрасно понимают. Свое возмущение намерениями Кремля продавать дизтопливо США на фоне дефицита внутри страны, они выражают в видео, которые все больше появляются в соцсетях.
Дизельное соглашение США и РФ
Напомним, недавно Минфин США разрешил поставки российского дизеля - с него сняли санкции до 7 апреля 2027 года.
Россия поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного горючего. Минфин США выдал временную лицензию, позволяющую РФ начать поставки.
Россия рассчитывает до конца года возобновить экспорт дизельного горючего до 3-3,5 млн тонн в месяц. В Москве заявляют, что это позволит вернуться к докризисным показателям и превысить ранее анонсированные цифры.
В то же время, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что причиной роста цен на дизельное топливо стали удары Украины по российским НПЗ, а не война на Ближнем Востоке.
Отметим, за последние недели Трамп неоднократно заявлял, что Украина должна прекратить бить по инфраструктуре РФ, поскольку это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизеля.
Украина считает дизельное соглашение США с Россией нечестным и сравнивает его с прошлогодним саммитом на Аляске. Украина бы поддержала ослабление санкций для РФ только в обмен на энергетическое перемирие.
По данным источника РБК-Украина, Украина будет продолжать бить по российским НПЗ , если стороны не договорятся об энергетическом перемирии.
Стоит отметить, что попытка Трампа сбить цены на горючее перед выборами с помощью "дизельного соглашения" с Москвой играет на руку Кремлю.
Россия использует топливный кризис, чтобы спровоцировать конфликт между США и Украиной и заставить Киев прекратить удары по российским НПЗ.