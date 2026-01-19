Росія намагається розірвати енергосистему України та створити "острови", - ISW

Загроза атомним станціям

Аналітики звернули увагу на заяви Головного управління розвідки Збройних сил України (ГУР) та президента України Володимира Зеленського про те, що Росія розглядає можливість завдання ударів по підстанціях АЕС.

"Росія прагне відключити атомні електростанції від енергосистеми України, залишивши українських цивільних осіб без електроенергії та тепла", - попереджали у ГУР.

У ISW вказали, що нещодавні удари вже загрожували атомним станціям під контролем України. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що протягом останнього тижня (з 12 січня) військова діяльність пошкодила критично важливу електропідстанцію для Чорнобильської АЕС.

Крім того, команди МАГАТЕ зафіксували активність або повітряну тривогу на всіх п’яти ядерних об’єктах України.

У цьому контексті аналітики нагадують, що нині Україні потрібно близько 18 гігаватів електроенергії для задоволення внутрішніх потреб взимку, однак наразі Україна виробляє лише 11 гігаватів за даними президента України Володимира Зеленського.

"Ця цифра, ймовірно, значно зменшиться, якщо російські удари відключать одну або кілька українських атомних електростанцій від енергосистеми", - пишуть фахівці.

РФ прагне розірвати енергосистему України

Таким чином в Інституті вивчення війни продовжують оцінювати, що Росія "намагається розділити енергетичну систему України та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії".

"Російські війська завдають ударів по енергетичній мережі України, намагаючись розділити її на дві частини вздовж східно-західного розриву", - йдеться у звіті.