Россия пытается разорвать энергосистему Украины и создать "острова", - ISW

Угроза атомным станциям

Аналитики обратили внимание на заявления Главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ГУР) и президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям АЭС.

"Россия стремится отключить атомные электростанции от энергосистемы Украины, оставив украинских гражданских лиц без электроэнергии и тепла", - предупреждали в ГУР.

В ISW указали, что недавние удары уже угрожали атомным станциям под контролем Украины. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в течение последней недели (с 12 января) военная деятельность повредила критически важную электроподстанцию для Чернобыльской АЭС.

Кроме того, команды МАГАТЭ зафиксировали активность или воздушную тревогу на всех пяти ядерных объектах Украины.

В этом контексте аналитики напоминают, что сейчас Украине нужно около 18 гигаватт электроэнергии для удовлетворения внутренних потребностей зимой, однако сейчас Украина производит только 11 гигаватт по данным президента Украины Владимира Зеленского.

"Эта цифра, вероятно, значительно уменьшится, если российские удары отключат одну или несколько украинских атомных электростанций от энергосистемы", - пишут специалисты.

РФ стремится разорвать энергосистему Украины

Таким образом в Институте изучения войны продолжают оценивать, что Россия "пытается разделить энергетическую систему Украины и создать энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии".

"Российские войска наносят удары по энергетической сети Украины, пытаясь разделить ее на две части вдоль восточно-западного разрыва", - говорится в отчете.