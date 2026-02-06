UA

Росія намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі: в ISW помітили активність окупантів

Фото: Росія намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти намагаються легалізувати окупацію ЗАЕС, таким чином створюючи умови для відновлення виробництва електроенергії та підключення її до російської енергосистеми.

За даними ISW, виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав ЗАЕС, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" на станції.

Тюрін та посадовці Ростехнагляду зосередилися на питанні ліцензування діяльності на станції та зазначили, що Ростехнагляд надасть ліцензію на експлуатацію енергоблоку №2 ЗАЕС "протягом наступного місяця".

У червні ця ж організація видала ліцензію на експлуатацію енергоблоку №1. Окрім того, окупаційне керівництво ЗАЕС оголосило про офіційне завершення переходу станції на "стандартну організаційну структуру, типову для російських АЕС".

Аналітики ISW протягом минулого року спостерігали кілька ознак того, що зусилля РФ щодо перезапуску ЗАЕС та підключення її до російської енергосистеми наближаються до завершення, про це говорить зокрема й видача ліцензій Ростехнагляду.

Ситуація навколо ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під окупацією російських військ із березня 2022 року. Протягом цього часу Росія неодноразово намагалася надати своєму контролю над об’єктом псевдоюридичний статус, нехтуючи нормами міжнародного права.

У межах дипломатичних зусиль Сполучені Штати запропонували варіант спільного управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та США. Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що такий підхід є несправедливим і неприйнятним.

Наприкінці грудня Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню в районі ЗАЕС, що дало змогу розпочати відновлення пошкодженої лінії електропередач.

Також повідомлялось, що Москва наполягає на тому, щоб електроенергію, яку вироблятиме тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.

Вторгнення Росії до УкраїниЗапорізька АЕС