Главная » Новости » Война в Украине

Россия накапливает силы в Серебрянском лесу, чтобы обойти Дроновку, - ГВ "Восток"

Среда 07 января 2026 11:21
UA EN RU
Россия накапливает силы в Серебрянском лесу, чтобы обойти Дроновку, - ГВ "Восток" Фото: Россия накапливает силы в Серебрянском лесу, чтобы обойти Дроновку (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Ситуация в Дроновке в Донецкой области остается напряженной, ведь российские захватчики пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки войск "Восток".

Ситуация вокруг Дроновки

По данным УВ "Восток", на Славянском направлении ситуация вокруг Дроновки остается напряженной. С начала года россияне активизировали работу по накоплению ресурсов в Серебрянском лесу.

Как пояснили военные, конечной целью армии РФ является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного.

"Наши защитники целенаправленно уничтожают в Серебрянском лесу накопления транспорта и живой силы противника", - говорится в сообщении.

Потери россиян

В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 373 оккупантов за минувшие сутки.

Также уничтожено 1907 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) различных типов и 65 единиц другого вооружения и техники, в том числе два танка.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 47 расчетов российских БпАК.

Ситуация на Славянском направлении

Напомним, недавно сообщалось, что пехотные группы россиян пытаются инфильтроваться в поселок Дроновка и обойти позиции ВСУ по дороге Северск-Закитное. Российские войска также активно давят в направлении Ямполя.

Ранее военные рассказывали, что противник пытался переправить личный состав через реку в районе Дроновки, Платоновки и Закитного, в частности со стороны Ямполя, используя моторизованные резиновые лодки.

Целью операции было закрепление на прибрежной полосе для размещения артиллерии и БпЛА, а также установление контроля над логистическими маршрутами. Однако украинские защитники уничтожили вражеский десант и показали кадры боевые работы.

По последним данным Генштаба, за прошедшие сутки, 6 января, на Славянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника в сторону Резниковки.

