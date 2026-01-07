Россия накапливает силы в Серебрянском лесу, чтобы обойти Дроновку, - ГВ "Восток"

Ситуация в Дроновке в Донецкой области остается напряженной, ведь российские захватчики пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Группировки войск "Восток".

Ситуация вокруг Дроновки

По данным УВ "Восток", на Славянском направлении ситуация вокруг Дроновки остается напряженной. С начала года россияне активизировали работу по накоплению ресурсов в Серебрянском лесу.

Как пояснили военные, конечной целью армии РФ является установление полного контроля над населенным пунктом Дроновка и продвижение в сторону Платоновки и Закитного.

"Наши защитники целенаправленно уничтожают в Серебрянском лесу накопления транспорта и живой силы противника", - говорится в сообщении.

Потери россиян

В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 373 оккупантов за минувшие сутки.

Также уничтожено 1907 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) различных типов и 65 единиц другого вооружения и техники, в том числе два танка.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 47 расчетов российских БпАК.