Головна » Новини » Війна в Україні

Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

Україна, Середа 07 січня 2026 08:45
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Загалом протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту зафіксовано 221 бойове зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

  • Воздвижівка, Прилуки, Юльївка, Зелене, Верхня Терса Запорізької області;
  • Гаврилівка Дніпропетровської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 82 обстріли, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного, Петропавлівки та Курилівки.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового, Карпівки, Середнього та у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Чернещина, Новосергіївка, Озерне.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника у бік Різниківки.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода і у бік Олексіївки та Іванівки.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 48 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Оріхівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.
Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 406 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 122 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
