Росія наказала британському дипломату покинути країну: у чому його звинуватила ФСБ

ФСБ: дипломат нібито збирав секретні дані

Другому секретарю посольства Великої Британії в Москві Янсе ван Ренсбургу Альбертусу Джерардусу наказали залишити Росію протягом двох тижнів.

ФСБ заявила, що її контррозвідники виявили "незаявлену присутність розвідувальних органів".

За твердженням відомства, дипломат "здійснював розвідувальну та підривну діяльність, що загрожує безпеці Російської Федерації".

Зокрема, він нібито намагався отримати конфіденційну інформацію про російську економіку під час неформальних зустрічей з місцевими експертами.

Окремо ФСБ стверджує, що під час оформлення дозволу на в'їзд до Росії Ренсбург "умисно вказав хибні дані про себе, чим порушив російське законодавство".

Рішення про позбавлення Ренсбурга акредитації ухвалили МЗС Росії разом із "зацікавленими відомствами". Дипломату наказано покинути країну у двотижневий термін, а росіянам утриматись від спілкування з британськими дипломатами.

Загострення у відносинах Британії з Росією

Це вже не перший подібний випадок. У січні 2026 року Росія також вислала британського дипломата, після чого МЗС РФ заявило, що не терпітиме "діяльності незадекларованих офіцерів британської розвідки в Росії".

Разом з тим, перед Різдвом російські дипломати "заблукали" під час екскурсії будівлею парламенту Британії і опинились в закритій її частині. Росія могла використовувати їх як шпигунів.

Паралельно загострилося питання російського тіньового флоту. Прем'єр Кір Стармер оголосив про санкції проти нього, а потім британський спецназ отримав право зупиняти та підніматися на борт суден цього флоту у британських водах - разом із північноєвропейськими союзниками.

За даними ЗМІ, флот налічує понад тисячу старих танкерів, які вивозять російську нафту під чужими прапорами, обходячи західні санкції.