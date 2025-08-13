Естонія вислала російського дипломата з країни: в чому причина

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило першого секретаря російського посольства Дмитрія Прилєпіна персоною нон грата через активне втручання у внутрішні справи країни та підрив конституційного ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Естонії та ERR .

Міністерство закордонних справ Естонії сьогодні, 13 серпня, викликало повіреного у справах посольства Росії та вручило йому дипломатичну ноту, в якій зазначається, що першого секретаря посольства Росії оголошено персоною нон грата, і дипломат повинен залишити Естонію.

МЗС пояснило представнику Росії, що Естонія не має наміру терпіти дії РФ проти їх конституційного ладу та внутрішньої стабільності.

Естонія також повідомить партнерів та союзників про інцидент.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкни прокоментував висилку співробітника Російської Федерації.

"Згаданий дипломат безпосередньо та активно займався підривом конституційного ладу та правової системи Естонії, а також розколом естонського суспільства, сприяючи скоєнню злочинів проти держави, включаючи кілька порушень санкцій", - заявив він.

Водночас, за словами Цахкни, станом на зараз одного громадянина Естонської Республіки навіть засуджено за скоєння цих злочинів.

"Постійне втручання російського посольства у внутрішні справи Естонської Республіки має припинитися, а висилка дипломата є сигналом того, що Естонія не допускає на своїй території діяльності, координованої та організованої іноземною державою", - підкреслив він.

Варто зазначити, що дії уряду Естонії відповідають статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згідно з якою держава перебування може будь-коли, не пояснюючи причин свого рішення, повідомити державу, що акредитує, про те, що співробітник дипломатичного персоналу представництва є персоною нон грата.