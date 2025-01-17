ua en ru
Пт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Російські дипломати проникли в закриту зону парламенту Британії, - The Guardian

Лондон, П'ятниця 17 січня 2025 09:20
UA EN RU
Російські дипломати проникли в закриту зону парламенту Британії, - The Guardian Фото: дипломати РФ проникли в закриту зону британського парламенту (parliament uk)
Автор: Наталія Юрченко

Кілька російських дипломатів змогли проникнути у закриту частину британського парламенту під час екскурсії. Їх вигнала охорона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними The Guardian, інцидент стався перед Різдвом наприкінці минулого року. Невелика група дипломатів приєдналася до публічної екскурсії будівлями парламенту. Потім вони відокремилися від загальної групи і опинилися в залі засідань Палати лордів.

Охорона спіймала російських дипломатів та вигнала їх, пояснивши, що у закритій частині парламенту екскурсій не проводять.

"Ми підозрюємо, що вони просто хотіли довести до Кремля, що вони проникли в британський парламент. Це не ідеально, але їх спіймали до того, як було завдано будь-якої шкоди", - повідомило джерело в парламенті.

У британському уряді до інциденту поставилися серйозно. Депутатам обох палат було розіслано листа з попередженням не запрошувати дипломатів із Росії до будівлі парламенту навіть у приватному порядку.

Російському послу, дипломатам і офіційним особам посольства в Лондоні заборонено відвідувати парламент з 2022 року, коли Москва запровадила санкції проти багатьох британських депутатів і дипломатів після вторгнення в Україну.

Шпигуни РФ

Варто зазначити, що Росія використовує свої посольства та дипломатів як агентів для шпигунства та вивідання секретної інформації. Багато країн ЄС після початку повномасштабної війни в України вислати дипломатів РФ через підозру у шпигунстві.

Так, після звільнення Бучі Київської області, де росіяни скоїли масштабні звірства, Німеччина вислала 40 російських дипломатів.

Як повідомляло видання Reuters, в Європейському Союзі пропонували обмежити пересування дипломатів РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Дипломатичні відносини
NEWS
РФ випустила по Україні два "Іскандери" та півсотні дронів: один залетів в Румунію
РФ випустила по Україні два "Іскандери" та півсотні дронів: один залетів в Румунію
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ