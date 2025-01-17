Російські дипломати проникли в закриту зону парламенту Британії, - The Guardian
Кілька російських дипломатів змогли проникнути у закриту частину британського парламенту під час екскурсії. Їх вигнала охорона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними The Guardian, інцидент стався перед Різдвом наприкінці минулого року. Невелика група дипломатів приєдналася до публічної екскурсії будівлями парламенту. Потім вони відокремилися від загальної групи і опинилися в залі засідань Палати лордів.
Охорона спіймала російських дипломатів та вигнала їх, пояснивши, що у закритій частині парламенту екскурсій не проводять.
"Ми підозрюємо, що вони просто хотіли довести до Кремля, що вони проникли в британський парламент. Це не ідеально, але їх спіймали до того, як було завдано будь-якої шкоди", - повідомило джерело в парламенті.
У британському уряді до інциденту поставилися серйозно. Депутатам обох палат було розіслано листа з попередженням не запрошувати дипломатів із Росії до будівлі парламенту навіть у приватному порядку.
Російському послу, дипломатам і офіційним особам посольства в Лондоні заборонено відвідувати парламент з 2022 року, коли Москва запровадила санкції проти багатьох британських депутатів і дипломатів після вторгнення в Україну.
Шпигуни РФ
Варто зазначити, що Росія використовує свої посольства та дипломатів як агентів для шпигунства та вивідання секретної інформації. Багато країн ЄС після початку повномасштабної війни в України вислати дипломатів РФ через підозру у шпигунстві.
Так, після звільнення Бучі Київської області, де росіяни скоїли масштабні звірства, Німеччина вислала 40 російських дипломатів.
Як повідомляло видання Reuters, в Європейському Союзі пропонували обмежити пересування дипломатів РФ.
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