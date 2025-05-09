Наймасштабніші з початку вторгнення. Британія оголосила санкції проти "тіньового флоту" РФ

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 9 травня оголосив про найбільший пакет санкцій, спрямованих проти "тіньового флоту" Росії. Вони паралізували 200 суден, які складають майже половину флоту РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського уряду, Politico .

На урядовому ресурсы зазначається, що Велика Британія ясно дала зрозуміти, що безпека Британії, яка лежить в основі урядового Плану змін, починається в Україні.

"Забезпечення справедливого і міцного миру в Україні та боротьба зі шкідливим впливом Росії по всьому світу означають більш безпечну Британію вдома. Ми збільшуємо наші витрати на оборону, збільшуючи їх на 13,4 млрд фунтів стерлінгів у річному обчисленні, щоб відповісти на ці виклики", - йдеться на сайті.

"Ми виступаємо проти Путіна, проти його затягування і відступу від миру, проти його тіньового флоту нафтових танкерів. Ми сповнені рішучості потопити його невдалі амбіції фінансувати свою незаконну війну через них - ось чому ми сьогодні запровадили проти них найбільший пакет санкцій, що охоплює 110 цілей", - додав глава МЗС Девід Леммі.

Британський уряд заявив, що з початку 2024 року танкери перевезли російську нафту на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів всупереч обмеженням, запровадженим щодо Москви після її повномасштабного вторгнення на Україну в 2022 році.

Як наголошує Politico, Росія спробувала обійти ці економічні умови, створивши "тіньовий флот" танкерів, що часто є старими суднами з невідомими власниками і невідомою страховкою.

Пакет заходів націлений на судна і катери, обвинувачені в завданні шкоди критично важливій підводній інфраструктурі. Танкери, що потрапили під санкції, не зможуть заходити в британські порти і ризикують бути затриманими у водах Великої Британії. Аналогічні обмеження було введено щодо Кремля під час останнього засідання JEF у грудні 2024 року.