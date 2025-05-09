Наймасштабніші з початку вторгнення. Британія оголосила санкції проти "тіньового флоту" РФ
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер 9 травня оголосив про найбільший пакет санкцій, спрямованих проти "тіньового флоту" Росії. Вони паралізували 200 суден, які складають майже половину флоту РФ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського уряду, Politico.
На урядовому ресурсы зазначається, що Велика Британія ясно дала зрозуміти, що безпека Британії, яка лежить в основі урядового Плану змін, починається в Україні.
"Забезпечення справедливого і міцного миру в Україні та боротьба зі шкідливим впливом Росії по всьому світу означають більш безпечну Британію вдома. Ми збільшуємо наші витрати на оборону, збільшуючи їх на 13,4 млрд фунтів стерлінгів у річному обчисленні, щоб відповісти на ці виклики", - йдеться на сайті.
"Ми виступаємо проти Путіна, проти його затягування і відступу від миру, проти його тіньового флоту нафтових танкерів. Ми сповнені рішучості потопити його невдалі амбіції фінансувати свою незаконну війну через них - ось чому ми сьогодні запровадили проти них найбільший пакет санкцій, що охоплює 110 цілей", - додав глава МЗС Девід Леммі.
Британський уряд заявив, що з початку 2024 року танкери перевезли російську нафту на суму понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів всупереч обмеженням, запровадженим щодо Москви після її повномасштабного вторгнення на Україну в 2022 році.
Як наголошує Politico, Росія спробувала обійти ці економічні умови, створивши "тіньовий флот" танкерів, що часто є старими суднами з невідомими власниками і невідомою страховкою.
Пакет заходів націлений на судна і катери, обвинувачені в завданні шкоди критично важливій підводній інфраструктурі. Танкери, що потрапили під санкції, не зможуть заходити в британські порти і ризикують бути затриманими у водах Великої Британії. Аналогічні обмеження було введено щодо Кремля під час останнього засідання JEF у грудні 2024 року.
Санкції Британії проти Росії
Як повідомлялося напередодні, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про запровадження великого санкційного пакета проти "тіньового флоту" Росії на тлі посилення тиску Лондона на Москву через агресію проти України.
Нагадаємо, до цього Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії вранці 24 квітня. Він охоплює, зокрема, заборону на ввезення контролерів відеоігор, які використовуються для управління дронами.
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