Росія нахабніє, бандитів треба поставити на місце: Зеленський про удар по дитсадку в Харкові

"Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним", - пояснив президент.

За його словами, станом на зараз семеро людей постраждало і їм надається медична допомога.

"Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес", - додав він.

Зеленський наголосив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку.

"Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари - це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", - підкреслив він.