Росія нахабніє, бандитів треба поставити на місце: Зеленський про удар по дитсадку в Харкові

Російський дрон вдарив по дитячому садку у Харкові після нічної масованої атаки. Загинув чоловік, семеро людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові – після ночі масованої атаки. На жаль, відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним", - пояснив президент.
За його словами, станом на зараз семеро людей постраждало і їм надається медична допомога.
"Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес", - додав він.
Зеленський наголосив, що немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку.
"Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари - це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні. Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою", - підкреслив він.
Детальніше про удар по дитячому садочку в Харкові, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
В ніч на 22 жовтня Росія знову атакувала Київ та Україну дронами й ракетами. Від п’ятої ранку в столиці лунали вибухи.
Наслідки зафіксовано щонайменше у чотирьох районах. На місцях працюють рятувальники та медики.
За попередньою інформацією, унаслідок атаки загинули люди, серед поранених дворічна дитина. У кількох будинках пошкоджено квартири, зафіксовані руйнування інфраструктури.
Зауважимо, що рятувальники показали фото наслідків ворожої атаки на столицю. А Зеленський відреагував на удар по столиці та звернувся до партнерів.
Під ворожим вогнем опинилися й інші регіони. У Запоріжжі внаслідок нічної атаки постраждали понад десять людей, проводилася евакуація мешканців із небезпечних зон. Без електропостачання залишилися близько двох тисяч споживачів.
Детальніше про всі наслідки російського обстрілу станом на ранок, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.