Россия наглеет, бандитов надо поставить на место: Зеленский об ударе по детсаду в Харькове

"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове - после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным", - пояснил президент.

По его словам, по состоянию на сейчас семь человек пострадали и им оказывается медицинская помощь.

"Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду.

"Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении. Бандитов и террористов можно поставить на место только силой", - подчеркнул он.