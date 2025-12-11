Росія надіслала США "пакет додаткових гарантій безпеки", - Лавров

За його словами, після візиту до Москви спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа сторони підтвердили "домовленості, досягнуті на Алясці".

"Сенс цих домовленостей полягає в тому, що Україна повинна повернутися до позаблокових, нейтральних, без'ядерних основ своєї державності", - заявив Лавров.

Ба більше, за його словами, Москва нібито передала Вашингтону нові пропозиції, які стосуються "колективних гарантій безпеки" та передбачають укладання "довгострокового та стійкого мирного пакета" для всіх сторін.

Лавров заявив, що Європейський Союз нібито зазнав поразки у "антиросійському бліцкригу" та тепер займається "спекуляціями" навколо теми мирного врегулювання. Російський політик заявив, щр велика кількість інформаційних "вкидань" нібито ускладнює переговори та заважає реалізації ініціатив Трампа.