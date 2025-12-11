Росія надіслала США "пакет додаткових гарантій безпеки", - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва та Вашингтон нібито повністю усунули розбіжності в переговорах щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, після візиту до Москви спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа сторони підтвердили "домовленості, досягнуті на Алясці".
"Сенс цих домовленостей полягає в тому, що Україна повинна повернутися до позаблокових, нейтральних, без'ядерних основ своєї державності", - заявив Лавров.
Ба більше, за його словами, Москва нібито передала Вашингтону нові пропозиції, які стосуються "колективних гарантій безпеки" та передбачають укладання "довгострокового та стійкого мирного пакета" для всіх сторін.
Лавров заявив, що Європейський Союз нібито зазнав поразки у "антиросійському бліцкригу" та тепер займається "спекуляціями" навколо теми мирного врегулювання. Російський політик заявив, щр велика кількість інформаційних "вкидань" нібито ускладнює переговори та заважає реалізації ініціатив Трампа.
Нагадаємо, Володимир Зеленський у Лондоні провів зустрічі з лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. Після перемовин він повідомив, що радники з нацбезпеки чотирьох країн працюють над оновленою версією американського мирного плану, яку до Лондона привіз секретар РНБО України Рустем Умеров.
За словами президента, наразі Україна разом із європейськими партнерами та США обговорює три ключові документи в межах мирної ініціативи: рамковий документ, угоду щодо гарантій безпеки та документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.
Україна та країни Європи планують підготувати оновлений варіант документа зі своїм баченням шляхів завершення війни.
Водночас відомо, що Україна і США поки не дійшли згоди в територіальному питанні. За даними джерел, Вашингтон намагається схилити Київ до поступок щодо Донбасу, однак українська сторона відкидає такі пропозиції.
РБК-Україна також повідомляло, що європейські лідери, серед яких Кір Стармер та Еммануель Макрон, зустрінуться 15 грудня в Німеччині, щоб обговорити подальші кроки щодо мирного плану для України.
Також за даними ЗМІ, Україна вже передала адміністрації Трампа свою покрокову відповідь на останній проект американського мирного плану.