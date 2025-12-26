ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія надала список громадян, яких вивезла із Грабовського на Сумщині

Україна, П'ятниця 26 грудня 2025 22:22
Росія надала список громадян, яких вивезла із Грабовського на Сумщині Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Росія надала список 52 українців із села Грабовське в Сумській області, яких вивезла до своїх прифронтових регіонів, та повідомила про умови їхнього перебування. Діти серед них відсутні, тривають переговори щодо повернення людей в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю для "Радіо Свобода" уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Дмитро Лубінець підтвердив, що Росія надала офіційний список громадян, вивезених із Грабовського на Сумщині, а також інформацію про умови їхнього перебування.

"Мені навіть скинули фотографії та відео спілкування з ними, де перевіряли, чи є у них претензії щодо їжі, ліків, води та умов проживання", - зазначив Лубінець.

Всього вивезено 52 особи, серед яких дітей немає, хоча раніше президент України Володимир Зеленський припускав, що серед вивезених можуть бути діти.

Наразі тривають переговори щодо повернення цих громадян на територію України.

"Зараз вони перебувають у прифронтових регіонах Росії. Нам офіційно відповіли, що щодо них немає жодних обмежень, але для повернення, ймовірно, будуть якісь умови", - додав Лубінець.

Він терміново звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб забезпечити фізичне повернення українців.

Що відомо про Грабовське

Раніше російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське Краснопільської громади на Сумщині та примусово вивезли цивільних українців до Росії.

Подія стала черговим прикладом порушення прав цивільного населення на прифронтових територіях, підкреслюючи необхідність міжнародних зусиль для їхнього повернення.

Нагадаємо, у суботу 20 грудня, російські окупанти примусово вивезли близько 50 мешканців села Грабовське на Сумщині. Це стосується людей, які раніше відмовилися евакуюватися на безпечніші території України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив факт примусового вивезення, зазначивши, що людей утримували без доступу до зв’язку та належних умов.

Про викрадення також повідомив начальник управління комунікацій Групи об’єднаних сил Віктор Трегубов, підкресливши, що переважну більшість серед затриманих становили цивільні чоловіки.

Раніше у Групі об’єднаних сил додали, що бої за населений пункт тривають, а ЗСУ намагаються витіснити противника назад на територію РФ.

