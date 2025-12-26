Россия предоставила список граждан, которых вывезла из Грабовского в Сумской области

Россия предоставила список 52 украинцев из села Грабовское в Сумской области, которых вывезла в свои прифронтовые регионы, и сообщила об условиях их пребывания. Дети среди них отсутствуют, продолжаются переговоры о возвращении людей в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для "Радио Свобода" уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Дмитрий Лубинец подтвердил, что Россия предоставила официальный список граждан, вывезенных из Грабовского в Сумской области, а также информацию об условиях их пребывания.

"Мне даже сбросили фотографии и видео общения с ними, где проверяли, есть ли у них претензии по еде, лекарствам, воде и условиям проживания", - отметил Лубинец.

Всего вывезли 52 человека, среди которых детей нет, хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский предполагал, что среди вывезенных могут быть дети.

Сейчас продолжаются переговоры по возвращению этих граждан на территорию Украины.

"Сейчас они находятся в прифронтовых регионах России. Нам официально ответили, что по ним нет никаких ограничений, но для возвращения, вероятно, будут какие-то условия", - добавил Лубинец.

Он срочно обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы обеспечить физическое возвращение украинцев.

Что известно о Грабовском

Ранее российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское Краснопольской общины Сумской области и принудительно вывезли гражданских украинцев в Россию.

Событие стало очередным примером нарушения прав гражданского населения на прифронтовых территориях, подчеркивая необходимость международных усилий для их возвращения.