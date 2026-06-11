ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Кремль розширить список цілей ударів по Україні цієї зими, - NY Post

16:35 11.06.2026 Чт
3 хв
Цієї зими Кремль бомбитиме не лише енергетику, аналітики назвали ще дві цілі
aimg Валерія Абабіна
Кремль розширить список цілей ударів по Україні цієї зими, - NY Post Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російська армія цієї зими може розширити перелік цілей для масованих ударів по Україні. За оцінкою аналітиків, окрім енергетики, удари будуть спрямовані по залізниці та водній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал New York Post

Ставка на гуманітарну кризу

Після провального весняного наступу, коли Росія вперше за три роки втратила більше території, ніж захопила, Кремль готує масштабну зимову кампанію проти України.

Її мета - максимальна шкода цивільній інфраструктурі та тиск на українське суспільство.

"Путін знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари та створити гуманітарну кризу, аби домогтися поступок у питанні Донбасу", - заявила старша наукова співробітниця CSIS Марія Снєгова.

За її словами, удари будуть навіть масштабнішими, ніж минулої зими, коли Росія щодня запускала рекордну кількість безпілотників і ракет по критичній інфраструктурі.

Нові цілі - залізниця і вода

Експертка ISW Катерина Степаненко прогнозує, що Росія розширить перелік цілей. Окрім енергетики, удари будуть спрямовані по:

  • українській залізниці - для порушення ліній постачання;
  • водній інфраструктурі;

Снєгова, яка нещодавно повернулась з України, наголосила, що страх перед жорстокою зимою залишається в центрі уваги пересічного українця, і Путін намагається скористатися цим у відчайдушній спробі вибратися з нинішньої ситуації.

Економіка РФ у смертельній спіралі

За даними Мінфіну Росії, дефіцит федерального бюджету за перші п'ять місяців 2026 року зріс до 81,4 мільярда доларів - удвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Витрати країни зросли на 17%, тоді як доходи від нафти та газу впали майже на 30%.

Золотий запас РФ у квітні скоротився на 5,7 тонни - це найбільше падіння за чверть століття.

"Золотий запас Росії виснажується, на цивільному ринку відчувається нестача робочої сили, а економіка зазнала значного удару", - зазначила Степаненко.

Читайте також: Україна випереджає РФ у війні дронів, а втрати росіян перевищили темпи набору, - Сирський

Криза вербування

Темпи набору контрактників у РФ у травні впали приблизно до 30 000 осіб на місяць - менше, ніж кількість втрат армії за той самий період.

Через падіння рекрутингу Кремль почав цілеспрямовано звертатися до студентів університетів.

За даними австралійського ABC, ректори навчальних закладів пропонують скасувати плату за навчання та викреслити погані оцінки тим, хто підпише контракт.

У квітні Кремль встановив для університетів 2% квоту з набору студентів-чоловіків.

В одному зі злитих записів директорка транспортного коледжу в Сибіру назвала 18-річних студентів "боягузами" за відмову йти на війну.

"Чого ви боїтеся? Хто вас так налякав? Хто нас захистить?", - обурювалася вона перед класом.

За даними Степаненко, Росія вже пропонує новобранцям виплати близько 140 000 доларів за підписання контракту, що лише поглиблює економічні проблеми країни.

Експерти попереджають, що Кремль може скористатися блокуванням Telegram та обмеженнями інтернету в Росії, щоб під прикриттям перебоїв запровадити непопулярні рішення без масових протестів.

"Ми можемо побачити мобілізацію, зменшення компенсацій новобранцям та ветеранам, можливо, навіть націоналізацію майна московської еліти для збору коштів на війну", - додала Степаненко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти вже змінили пріоритети ударів - крім енергетичної інфраструктури, основний фокус зміщено на об'єкти оборонно-промислового комплексу та газовидобувної галузі.

Українська влада готується до зими завчасно: РНБО затвердила плани стійкості регіонів на осінньо-зимовий період 2026/2027. На більшості підстанцій уже встановлено бетонні саркофаги - деякі з них витримали понад 20 влучань "Шахедів".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні
Новини
Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко зміниться
Грози, зливи та місцями похолодання до +11: погода в Україні 12 червня різко зміниться
Аналітика
Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен