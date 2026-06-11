Кремль розширить список цілей ударів по Україні цієї зими, - NY Post

Російська армія цієї зими може розширити перелік цілей для масованих ударів по Україні. За оцінкою аналітиків, окрім енергетики, удари будуть спрямовані по залізниці та водній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал New York Post

Ставка на гуманітарну кризу

Після провального весняного наступу, коли Росія вперше за три роки втратила більше території, ніж захопила, Кремль готує масштабну зимову кампанію проти України.

Її мета - максимальна шкода цивільній інфраструктурі та тиск на українське суспільство.

"Путін знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари та створити гуманітарну кризу, аби домогтися поступок у питанні Донбасу", - заявила старша наукова співробітниця CSIS Марія Снєгова.

За її словами, удари будуть навіть масштабнішими, ніж минулої зими, коли Росія щодня запускала рекордну кількість безпілотників і ракет по критичній інфраструктурі.

Нові цілі - залізниця і вода

Експертка ISW Катерина Степаненко прогнозує, що Росія розширить перелік цілей. Окрім енергетики, удари будуть спрямовані по:

українській залізниці - для порушення ліній постачання;

водній інфраструктурі;

Снєгова, яка нещодавно повернулась з України, наголосила, що страх перед жорстокою зимою залишається в центрі уваги пересічного українця, і Путін намагається скористатися цим у відчайдушній спробі вибратися з нинішньої ситуації.

Економіка РФ у смертельній спіралі

За даними Мінфіну Росії, дефіцит федерального бюджету за перші п'ять місяців 2026 року зріс до 81,4 мільярда доларів - удвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Витрати країни зросли на 17%, тоді як доходи від нафти та газу впали майже на 30%.

Золотий запас РФ у квітні скоротився на 5,7 тонни - це найбільше падіння за чверть століття.

"Золотий запас Росії виснажується, на цивільному ринку відчувається нестача робочої сили, а економіка зазнала значного удару", - зазначила Степаненко.

Криза вербування

Темпи набору контрактників у РФ у травні впали приблизно до 30 000 осіб на місяць - менше, ніж кількість втрат армії за той самий період.

Через падіння рекрутингу Кремль почав цілеспрямовано звертатися до студентів університетів.

За даними австралійського ABC, ректори навчальних закладів пропонують скасувати плату за навчання та викреслити погані оцінки тим, хто підпише контракт.

У квітні Кремль встановив для університетів 2% квоту з набору студентів-чоловіків.

В одному зі злитих записів директорка транспортного коледжу в Сибіру назвала 18-річних студентів "боягузами" за відмову йти на війну.

"Чого ви боїтеся? Хто вас так налякав? Хто нас захистить?", - обурювалася вона перед класом.

За даними Степаненко, Росія вже пропонує новобранцям виплати близько 140 000 доларів за підписання контракту, що лише поглиблює економічні проблеми країни.

Експерти попереджають, що Кремль може скористатися блокуванням Telegram та обмеженнями інтернету в Росії, щоб під прикриттям перебоїв запровадити непопулярні рішення без масових протестів.

"Ми можемо побачити мобілізацію, зменшення компенсацій новобранцям та ветеранам, можливо, навіть націоналізацію майна московської еліти для збору коштів на війну", - додала Степаненко.