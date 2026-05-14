Росія може отримати власний аналог Starlink уздовж усього фронту, - "Мадяр"

13:20 14.05.2026 Чт
2 хв
Бровді розповів, коли це може статись
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія тестує власний аналог Starlink (bestgaminpro)

Росія впритул підійшла до створення власного аналога Starlink - і часу їй для завершення розробок потрібно менше, ніж здається.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УП", про це заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Читайте також: Пішов у СЗЧ та реєстрував Starlink для окупантів: у Києві затримали агента РФ

Що сказав "Мадяр"

"Старлінк" у них обмежили, вони мають свою власну систему супутників і вони вже мають прототипи аналогів цього підсилення сигналу типу "Старлінк". Так, вони недолугі, вони легковиявлювані, вони великих розмірів і таке інше. Але це питання часу. Вони за рік еволюціонують і будуть мати власну альтернативну мережу вздовж всієї смуги фронту", - заявив Бровді.

Що вже є у росіян

За словами командувача, Росія не стоїть на місці. Зараз у неї є:

  • власна супутникова система;
  • прототипи пристроїв для підсилення сигналу - за принципом роботи схожі на Starlink.

Пристрої поки громіздкі й легко виявляються. Проте "Мадяр" вважає, що за рік ситуація може змінитися.

Якщо Росія отримає власну стабільну мережу покриття вздовж лінії фронту - це суттєво посилить її бойові можливості.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, ще у березні Росія вивела на орбіту перші 16 супутників власної системи "Рассвет" - потенційної заміни Starlink для армії. Для повноцінного запуску мережі їм потрібно ще кілька десятків запусків і масове виробництво наземних терміналів.

Шукаючи шляхи обходу обмежень, Росія продовжує використовувати Starlink на фронті.

