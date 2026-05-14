Россия может получить собственный аналог Starlink вдоль всего фронта, - "Мадьяр"

Россия вплотную подошла к созданию собственного аналога Starlink - и времени ей для завершения разработок нужно меньше, чем кажется.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на"УП", об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.
"Старлинк" у них ограничили, они имеют свою собственную систему спутников и они уже имеют прототипы аналогов этого усиления сигнала типа "Старлинк". Да, они непутевые, они легко обнаруживаемые, они больших размеров и так далее. Но это вопрос времени. Они за год эволюционируют и будут иметь собственную альтернативную сеть вдоль всей полосы фронта", - заявил Бровди.
По словам командующего, Россия не стоит на месте. Сейчас у нее есть:
Устройства пока громоздкие и легко обнаруживаются. Однако "Мадьяр" считает, что через год ситуация может измениться.
Если Россия получит собственную стабильную сеть покрытия вдоль линии фронта - это существенно усилит ее боевые возможности.
Напомним, как сообщало РБК-Украина, еще в марте Россия вывела на орбиту первые 16 спутников собственной системы "Рассвет" - потенциальной замены Starlink для армии. Для полноценного запуска сети им нужно еще несколько десятков запусков и массовое производство наземных терминалов.
Ища пути обхода ограничений, Россия продолжает использовать Starlink на фронте.