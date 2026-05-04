Росія може атакувати НАТО і уникнути відповіді, - Politico

"Вікно можливостей": чого бояться в Європі

США виходять з Європи, трансатлантичні відносини розхитані, а ЄС ще не готовий захищатися самостійно. Саме цей момент, на думку європейських урядовців, глава Кремля може використати для перевірки міцності альянсу.

"Щось може статися дуже скоро - у Росії є вікно можливостей", - заявив фінський депутат Європарламенту Міка Аалтола.

Повноцінний наземний наступ на країну НАТО посадовці вважають малоймовірним - Росія виснажена війною в Україні. Натомість йдеться про щось точковіше: операції, які створять неоднозначність і посіють розбрат усередині альянсу.

Які форми може мати атака

"Це може бути операція безпілотників, це може бути операція в Балтійському морі. Це може бути щось в Арктиці, спрямоване на невеликі острови. У них є тіньовий флот, який вже частково мілітаризований", - сказав Аалтола.

Мета - тиснути на союзників України й уникнути прямої відповіді з боку США. Якщо не буде перетину кордону, Вашингтон може оголосити це "не стратегічно важливим" і порадити переговори з Росією - саме на це й розраховує Кремль.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив: Путін може "ескалювати горизонтально проти іншого сусіда, намагаючись уникнути принизливих переговорів з Україною"

НАТО: паніка грає на руку Путіну

Єдності в оцінці загрози в Європі немає. Фінляндія та Литва б'ють на сполох, тоді як Естонія та НАТО закликають не панікувати - бо паніка сама по собі є інструментом Кремля.

"Росія дуже зайнята в Україні. Я не думаю, що в неї достатньо можливостей, щоб спробувати розпочати війну також і в країнах Балтії", - заявив президент Естонії Алар Каріс.

"Ніколи не знаєш. І ніхто не очікував війни в Україні", - додав він.

Аалтола застерігає: хибне відчуття безпеки - найгірше, що може статися. Якщо суспільство не відчуває загрози, ресурси на оборону не виділяють.

"Ескалація конфлікту на інші театри військових дій може дати Росії вигідну карту... війна виснажує їхні ресурси, тому вони шукають вихід, - сказав депутат Аалтола. - І цей вихід - не мирні переговори, а розширення конфлікту".