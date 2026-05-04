Россия может атаковать НАТО и избежать ответа, - Politico

"Окно возможностей": чего боятся в Европе

США выходят из Европы, трансатлантические отношения расшатаны, а ЕС еще не готов защищаться самостоятельно. Именно этот момент, по мнению европейских чиновников, глава Кремля может использовать для проверки прочности альянса.

"Что-то может произойти очень скоро - у России есть окно возможностей", - заявил финский депутат Европарламента Мика Аалтола.

Полноценное наземное наступление на страну НАТО чиновники считают маловероятным - Россия истощена войной в Украине. Зато речь идет о чем-то более точечном: операции, которые создадут неоднозначность и посеют раздор внутри альянса.

Какие формы может иметь атака

"Это может быть операция беспилотников, это может быть операция в Балтийском море. Это может быть что-то в Арктике, направленное на небольшие острова. У них есть теневой флот, который уже частично милитаризован", - сказал Аалтола.

Цель - давить на союзников Украины и избежать прямого ответа со стороны США. Если не будет пересечения границы, Вашингтон может объявить это "не стратегически важным" и посоветовать переговоры с Россией - именно на это и рассчитывает Кремль.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил: Путин может "эскалировать горизонтально против другого соседа, пытаясь избежать унизительных переговоров с Украиной"

НАТО: паника играет на руку Путину

Единства в оценке угрозы в Европе нет. Финляндия и Литва бьют тревогу, тогда как Эстония и НАТО призывают не паниковать - потому что паника сама по себе является инструментом Кремля.

"Россия очень занята в Украине. Я не думаю, что у нее достаточно возможностей, чтобы попытаться начать войну также и в странах Балтии", - заявил президент Эстонии Алар Карис.

"Никогда не знаешь. И никто не ожидал войны в Украине", - добавил он.

Аалтола предостерегает: ложное ощущение безопасности - худшее, что может произойти. Если общество не чувствует угрозы, ресурсы на оборону не выделяют.

"Эскалация конфликта на другие театры военных действий может дать России выгодную карту... война истощает их ресурсы, поэтому они ищут выход, - сказал депутат Аалтола. - И этот выход - не мирные переговоры, а расширение конфликта".