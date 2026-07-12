Росія може атакувати на глибину до 100 км. "Флеш" назвав ймовірні цілі ворога

Росія готується атакувати українські об'єкти на глибину до 100 км. Ціллю можуть стати АЗС, поштові відділення й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра оборони України з технологічних напрямків Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"Флеш" вважає, що війна РФ проти України переходить від бойових дій на фронті до фази масованих deep strike та middle strike, оскільки обидві сторони формують підґрунтя перед можливими мирними переговорами

Радник міністра додав, що Україна нині має кращі умови, адже у Росії більше критичних об’єктів, які впливають на перебіг війни. Водночас Україна залишається вразливою, бо ворог не обирає цілі для ударів.

"Треба готуватися до того, що вони атакуватимуть на глибину 100 км усе, що можливо: АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об’єкти залізниці, автомобільні дороги, електроподстанції не лише великої потужності", - зазначив "Флеш".

Він підкреслив, що ситуація абсолютно безглузда: обидві сторони планомірно знищують інфраструктуру одна одної, при цьому гинуть люди.

"Ми хочемо все це зупинити, а наш ворог ні. Його все це цілком влаштовує.Варто розуміти, що ресурсів і натхнення для знищення об’єктів на території нашого ворога у нас більш ніж достатньо", - додав радник міністра.