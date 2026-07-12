Росія може атакувати на глибину до 100 км. "Флеш" назвав ймовірні цілі ворога
Росія готується атакувати українські об'єкти на глибину до 100 км. Ціллю можуть стати АЗС, поштові відділення й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міністра оборони України з технологічних напрямків Сергія "Флеша" Бескрестнова.
"Флеш" вважає, що війна РФ проти України переходить від бойових дій на фронті до фази масованих deep strike та middle strike, оскільки обидві сторони формують підґрунтя перед можливими мирними переговорами
Радник міністра додав, що Україна нині має кращі умови, адже у Росії більше критичних об’єктів, які впливають на перебіг війни. Водночас Україна залишається вразливою, бо ворог не обирає цілі для ударів.
"Треба готуватися до того, що вони атакуватимуть на глибину 100 км усе, що можливо: АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об’єкти залізниці, автомобільні дороги, електроподстанції не лише великої потужності", - зазначив "Флеш".
Він підкреслив, що ситуація абсолютно безглузда: обидві сторони планомірно знищують інфраструктуру одна одної, при цьому гинуть люди.
"Ми хочемо все це зупинити, а наш ворог ні. Його все це цілком влаштовує.Варто розуміти, що ресурсів і натхнення для знищення об’єктів на території нашого ворога у нас більш ніж достатньо", - додав радник міністра.
Дефіцит антибалістики в Україні
Нагадаємо, в Україні дефіцит ракет для систем ППО, які можуть перехоплювати балістику. Через це системи Patriot довелося перевести з автоматичного на ручний режим роботи.
Рніше ми повідомляли, що Україна під час атак РФ у червні знищила переважну більшість ударних дронів. Проте відсоток збиття балістичних ракет впало до 40.
Так, ППО збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак.
Загалом Росія випустила по Україні за місяць майже 6000 дронів і ракет. З них українські сили знищили майже 5300.
Найбільшим викликом залишаються балістичні ракети. Їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Водночас США найближчими днями нададуть українським захисникам новий пакет із антибалістичними ракетами для Patriot.
Також президент США Дональд Трамп заявив, що його країна надає українцям ліцензію на виробництво Patriot.
Як зазначили експерти в коментарі РБК-Україна, на зведення виробничого майданчика може піти щонайменше рік.