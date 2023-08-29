Росія могла затопити шість суден біля Кримського мосту: супутникові знімки

На супутникових знімках, зроблених 19 серпня, у воді на південь від мосту не видно жодних об'єктів, але 21 серпня з'являються два судна.

Через два дні, 23 серпня, на поверхні води видно ще одне судно.

Однак 26 серпня з'являються шість об'єктів у тих самих місцях, довжиною близько 30 метрів, але темнішого кольору, що, на думку експертів, може означати, що вони затонули і перебувають під водою.

Аналітик з питань безпеки і оборони Майкл Кларк зазначив, що використання "блок-кораблів" - суден, затоплених у стратегічному місці для створення фізичного бар'єру - є "дуже поширеною" оборонною стратегією, але зазначив, що ми вперше бачимо, як Росія використовує її з часу повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року.

"Це велика територія, тому вам потрібно мати серію кораблів, а потім якийсь бар'єр між ними, це можуть бути ланцюги або сталеві сітки, щоб зупинити будь-що, що може проникнути", - сказав він.

За його словами, це, мабуть, найкращий спосіб для Росії запобігти атакам морських безпілотників

"Українці розробили нову розумну технологію, а Росія реагує 200-річною стратегією потоплення кораблів, це стара відповідь на нову загрозу", - сказав він.

Що цьому передувало

22 серпня українська розвідка повідомила, що Росія планує затопити щонайменше шість плавзасобів біля мосту, щоб створити "захисну смугу" перед ним.

Повідомлялося, що РФ хоче встановити бар'єри між затопленими поромами, щоб захистити міст від пошкоджень.

Атаки на Кримський міст

Зазначимо, що Кримський міст, який окупанти збудували незаконно, атакували вже двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що призвели до значних руйнувань. Голова СБУ Василь Малюк нещодавно підтвердив, що це була спецоперація його служби.

Нова атака на Кримський міст відбулася у липні цього року. Тоді було зруйновано два прольоти. Росіяни планують відремонтувати міст не раніше листопада.

Малюк також підтвердив причетність СБУ до цієї атаки. Він зазначив, що її організували за допомогою морських дронів Sea Baby.

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