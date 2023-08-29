Россия могла затопить шесть судов у Крымского моста: спутниковые снимки

На спутниковых снимках, сделанных 19 августа, в воде к югу от моста не видно никаких объектов, но 21 августа появляются два судна.

Через два дня, 23 августа, на поверхности воды видно еще одно судно.

Однако 26 августа появляются шесть объектов в тех же местах, длиной около 30 метров, но более темного цвета, что, по мнению экспертов, может означать, что они затонули и находятся под водой.

Аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк отметил, что использование "блок-кораблей" - судов, затопленных в стратегическом месте для создания физического барьера - "очень распространенная" оборонная стратегия, но отметил, что мы впервые видим, как Россия использует ее с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года.

"Это большая территория, поэтому вам нужно иметь серию кораблей, а затем какой-то барьер между ними, это могут быть цепи или стальные сетки, чтобы остановить что угодно, что может проникнуть", - сказал он.

По его словам, это, пожалуй, лучший способ для России предотвратить атаки морских беспилотников.

"Украинцы разработали новую разумную технологию, а Россия реагирует 200-летней стратегией потопления кораблей, это старый ответ на новую угрозу", - сказал он.

Что этому предшествовало

22 августа украинская разведка сообщила, что Россия планирует затопить по меньшей мере шесть плавсредств у моста, чтобы создать "защитную полосу" перед ним.

Сообщалось, что РФ хочет установить барьеры между затопленными паромами, чтобы оградить мост от повреждений.

Атаки на Крымский мост

Отметим, что Крымский мост, который оккупанты построили незаконно, атаковали уже дважды.

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк недавно подтвердил, что это была спецоперация его службы.

Новая атака на Крымский мост произошла в июле этого года. Тогда было разрушено два пролета. Россияне планируют отремонтировать мост не раньше ноября.

Малюк также подтвердил причастность СБУ к этой атаке. Он отметил, что ее организовали с помощью морских дронов Sea Baby.

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