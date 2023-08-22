Окупанти вигадали новий спосіб захисту Кримського мосту: у ГУР розкрили деталі

Росіяни намагаються захистити Кримський міст від атак за допомогою затоплення поромів. У такий спосіб вони хочуть створити захисну лінію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram .

За інформацією української воєнної розвідки, зараз росіяни проводять підготовку до затоплення другого порома поблизу Кримського мосту.

"Окупанти планують затопити щонайменше шість плавзасобів зазначеного типу з метою створення захисної лінії перед Керченським мостом", - зазначають у ГУР.

Там уточнюють, що між затопленими поромами ворог хоче встановити бонові огорожі, щоб захистити міст від ударів.

"Нехитрий міра захисту дев'ятнадцятикілометрового мосту у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва терористичної Росії", - пояснюють у розвідці.

Атаки на Кримський міст

Нагадаємо, Кримський міст, який був нелегально збудований російськими окупантами, був атакований вже двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що призвели до значних руйнувань. Голова СБУ Василь Малюк нещодавно підтвердив, що це була спецоперація його служби.

Нова атака на Кримський міст відбулася у липні цього року. Тоді було зруйновано два прольоти. Росіяни планують відремонтувати міст не раніше листопада.

Малюк також підтвердив причетність СБУ до цієї атаки. За його словами, її організували за допомогою надводних дронів Sea Baby.