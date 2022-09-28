UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія могла розбити "Північні потоки" підводним дроном, - Times

Фото: Росія могла розбити "Північні потоки" підводним дроном (twitter.com/forsvaretdk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Диверсійна атака на газопроводи "Північний потік- 1" та "Північний потік-2", ймовірно, була заздалегідь спланованою. Для цього могли використати вибуховий пристрій, який скинули в море за кілька тижнів до його підриву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Зазначається, що бетонні та сталеві трубопроводи були розірвані очевидними підводними вибухами такої сили, як незначний землетрус.

За словами джерела видання у британській обороні, найбільш ймовірним сценарієм було те, що Росія таємно доставила автономний підводний апарат із вантажем в окремі місця на трубопроводах, побудованих для транспортування російського природного газу до Європи.

Підводний апарат міг бути запущений з невеликого судна, такого як рибальський човен, кілька місяців тому, а потім вибухові пристрої були скинуті поруч із трубопроводом. Так, пристрої можна було б запустити за допомогою джерела шуму певної частоти, яке б скинули у воду в необхідний момент.

Бйорн Лунд, член шведської сейсморозвідувальної мережі зазначив, що могло знадобитися понад 100 кг динаміту або тротилу, щоб викликати такі сильні вибухи.

Напомним, вчера стало известно об утечке газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" .

После этого шведские сейсмологи заявили, что зафиксировали несколько взрывов в районе, где произошла утечка газа на трубопроводах. Позже они отметили, что речь идет о подводных взрывах.

ЄС посилить захист своєї енергетичної інфраструктури після інцидентів на газопроводах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСеверный поток