Россия могла разбить "Северные потоки" подводным дроном, - Times

Отмечается, что бетонные и стальные трубопроводы были разорваны очевидными подводными взрывами такой силы, как незначительное землетрясение.

По словам источника в британской обороне, наиболее вероятным сценарием было то, что Россия тайно доставила автономный подводный аппарат с грузом в отдельные места на трубопроводах, построенных для транспортировки российского природного газа в Европу.

Подводный аппарат мог быть запущен с небольшого судна, такого как рыболовная лодка, несколько месяцев назад, а затем взрывные устройства были сброшены рядом с трубопроводом. Так, устройства можно было бы запустить с помощью источника шума определенной частоты, который сбросили бы в воду в нужный момент.

Бьорн Лунд, член шведской сейсморазведочной сети отметил, что могло понадобиться более 100 кг динамита или тротила, чтобы вызвать столь сильные взрывы.