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Россия могла разбить "Северные потоки" подводным дроном, - Times

Фото: Россия могла разбить "Северные потоки" подводным дроном (twitter.com/forsvaretdk)
Автор: Елизавета Драбкина

Диверсионная атака на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", вероятно, была заранее спланирована. Для этого могли использовать взрывное устройство, которое было сброшено в море за несколько недель до его подрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Отмечается, что бетонные и стальные трубопроводы были разорваны очевидными подводными взрывами такой силы, как незначительное землетрясение.

По словам источника в британской обороне, наиболее вероятным сценарием было то, что Россия тайно доставила автономный подводный аппарат с грузом в отдельные места на трубопроводах, построенных для транспортировки российского природного газа в Европу.

Подводный аппарат мог быть запущен с небольшого судна, такого как рыболовная лодка, несколько месяцев назад, а затем взрывные устройства были сброшены рядом с трубопроводом. Так, устройства можно было бы запустить с помощью источника шума определенной частоты, который сбросили бы в воду в нужный момент.

Бьорн Лунд, член шведской сейсморазведочной сети отметил, что могло понадобиться более 100 кг динамита или тротила, чтобы вызвать столь сильные взрывы.

Напомним, вчера стало известно об утечке газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После этого шведские сейсмологи заявили, что зафиксировали несколько взрывов в районе, где произошла утечка газа по трубопроводам. Позже они отметили, что речь идет о подводных взрывах.

ЕС ужесточит защиту своей энергетической инфраструктуры после инцидентов на газопроводах.

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