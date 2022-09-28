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ЄС посилить захист енергетичної інфраструктури після підриву "Північного потоку"

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Брюссель, Середа 28 вересня 2022 10:09
ЄС посилить захист енергетичної інфраструктури після підриву "Північного потоку" Фото: глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Євросоюз посилить захист своєї енергетичної інфраструктури після інцидентів, які викликали витік із газопроводу "Північний потік", заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисних дій", - йдеться у заяві Борреля.

Він заявив, що ЄС підтримає будь-яке розслідування, спрямоване на отримання повної ясності про те, що сталося і чому, і зробить "далі кроки для підвищення нашої стійкості в галузі енергетичної безпеки".

Раніше міністр закордонних справ Енн Лінде заявила, що диверсія проти газопроводу "Північний потік" не є нападом на Швецію

"Це не напад на Швецію, тому що вона не на нашій території. Це міжнародний інцидент", - сказала Лінде.

Вона сказала, що держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував допомогу у з'ясуванні того, що сталося, і що про це було поінформовано як генеральний секретар ЄС, так і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Данія та Швеція у вівторок заявили, що великі витоки на двох трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі були викликані навмисними актами диверсії, скоєними у кожній із виняткових економічних зон двох країн.

Проте вибухи сталися поза територіальними водами Швеції чи Данії, заявили країни.

Вибухи на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" не становили прямої військової загрози або нападу на Швецію чи Данію, заявили прем'єр-міністри Швеції та Данії пізно увечері у вівторок.

Нагадаємо, Німеччина, Данія та Швеція заявили, що причиною витоку у двох нитках газопроводу "Північний потік" стали влаштовані кимось вибухи.

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