ЄС посилить захист енергетичної інфраструктури після підриву "Північного потоку"
Євросоюз посилить захист своєї енергетичної інфраструктури після інцидентів, які викликали витік із газопроводу "Північний потік", заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки є результатом навмисних дій", - йдеться у заяві Борреля.
Він заявив, що ЄС підтримає будь-яке розслідування, спрямоване на отримання повної ясності про те, що сталося і чому, і зробить "далі кроки для підвищення нашої стійкості в галузі енергетичної безпеки".
Раніше міністр закордонних справ Енн Лінде заявила, що диверсія проти газопроводу "Північний потік" не є нападом на Швецію
"Це не напад на Швецію, тому що вона не на нашій території. Це міжнародний інцидент", - сказала Лінде.
Вона сказала, що держсекретар США Ентоні Блінкен запропонував допомогу у з'ясуванні того, що сталося, і що про це було поінформовано як генеральний секретар ЄС, так і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Данія та Швеція у вівторок заявили, що великі витоки на двох трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі були викликані навмисними актами диверсії, скоєними у кожній із виняткових економічних зон двох країн.
Проте вибухи сталися поза територіальними водами Швеції чи Данії, заявили країни.
Вибухи на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" не становили прямої військової загрози або нападу на Швецію чи Данію, заявили прем'єр-міністри Швеції та Данії пізно увечері у вівторок.
Нагадаємо, Німеччина, Данія та Швеція заявили, що причиною витоку у двох нитках газопроводу "Північний потік" стали влаштовані кимось вибухи.
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