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Росія могла перекинути до Севастополя новітній десантний корабель, - ЗМІ

Неділя 07 січня 2024 11:47
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Росія могла перекинути до Севастополя новітній десантний корабель, - ЗМІ Фото: Росія могла перекинути до Севастополя новітній десантний корабель (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Севастополя з Новоросійська Російської Федерації, ймовірно, було дислоковано новітній великий десантний корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

Відповідно до знімка із супутника Sentinel 2, який було зроблено 6 січня, біля пірса в Севастопольській бухті розташовано, ймовірно, ВДК проєкту 11711 типу "Іван Грен".

Наприкінці січня 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення "Петр Моргунов", який належить до вищезгаданого проєкту, був перекинутий у Чорне море нібито для навчань. Майже постійно він перебував у бухті Новоросійська.

Росія могла перекинути до Севастополя новітній десантний корабель, - ЗМІ

Фото: Росія могла перекинути до Севастополя новітній десантний корабель (t.me/Crimeanwind)

Що відомо про ВДК "Петр Моргунов"

"Петро Моргунов" є другим кораблем серії. Він був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року.

Має повну водотоннажність 6,6 тисячі тонн й можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах.

На кораблі розміщено авіаційну групу - 2 вертольоти Ка-29 і БПЛА "Орлан-10" у палубному ангарі.

Знищення "Новочеркаська"

У ніч на 26 грудня Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", який терористи розташували в порту Феодосії. Корабель було знищено, а разом й з ним було ліквідовано 74 моряків.

Після цього росіяни спробували знайти навідників у Феодосії. Для цього до міста направили велику кількість оперативників.

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