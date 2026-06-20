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Українські дрони тепер б'ють на 3000 км, - Зеленський

23:39 20.06.2026 Сб
2 хв
Хто, за інформацією президента України, виробляє такі безпілотники?
aimg Пилип Бойко
Українські дрони тепер б'ють на 3000 км, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські дрони тепер здатні вражати цілі в тилу ворога на відстані у 3000 кілометрів. Український лідер подякував за це вітчизняним інженерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського у своєму Telegram.

У своїй вечірній промові український президент подякував воїнам ЗСУ, зокрема воїнам Сил спеціальних операцій. Зеленський зауважив, що "далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії". Мова йде про нафтопереробний завод на цій території.

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Віддаленість цього Тюменського НПЗ від кордонів України сягає 2000 кілометрів. Також Зеленський повідомив, що ціль уражена завдяки новим модернізованим дронам FP.

"Тепер наші дрони можуть досягати цілей на дистанції 3000 кілометрів. Вдячний інженерам Fire Point", - сказав президент України.

Українські дрони тепер б'ють на 3000 км, - ЗеленськийУдар по НПЗ у Тюмені - цілком справедливі відповіді на удари РФ, заявив Зеленський (графіка РБК-Україна)

Український лідер акцентував, що план українських далекобійних санкцій виконується. Зеленський також проінформував, що тривають удари ЗСУ на середній дистанції, які спрямовані проти воєнних цілей на тимчасово окупованій території України.

"Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику", - сказав президент України.

Контекст заяви Зеленського

Ми вже повідомляли, що Сили оборони України уразили Тюменський НПЗ за 2000 км від України. Тепер цю атаку підтвердив сам президент Зеленський.

А ще стало відомо, що через критичне скорочення запасів нафтопродуктів Кремль дозволив НПЗ випускати "брудне" пальне з низькими екологічними стандартами.

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