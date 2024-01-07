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Россия могла перебросить в Севастополь новейший десантный корабль, - СМИ

Воскресенье 07 января 2024 11:47
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Россия могла перебросить в Севастополь новейший десантный корабль, - СМИ Фото: Россия могла перебросить в Севастополь новый десантный корабль (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Севастополь из Новороссийска Российской Федерации, вероятно, был дислоцирован новейший большой десантный корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Согласно снимку со спутника Sentinel 2, который был сделан 6 января, у пирса в Севастопольской бухте находится, вероятно, ВДК проекта 11711 типа "Иван Грен".

В конце января 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения "Петр Моргунов", который относится к вышеупомянутому проекту, был переброшен в Черное море якобы для учений. Почти постоянно он находился в бухте Новороссийска.

Россия могла перебросить в Севастополь новейший десантный корабль, - СМИ

Фото: Россия могла перебросить в Севастополь новый десантный корабль (t.me/Crimeanwind)

Что известно о ПДК "Петр Моргунов"

"Петр Моргунов" является вторым кораблем серии. Он был введен в эксплуатацию 23 декабря 2020 года.

Имеет полное водоизмещение 6,6 тысячи тонн и возможность транспортировки усиленного батальона морской пехоты с техникой, а также высадки на понтонах.

На корабле размещена авиационная группа - 2 вертолета Ка-29 и БПЛА "Орлан-10" в палубном ангаре.

Уничтожение "Новочеркасска"

В ночь на 26 декабря Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который террористы расположили в Феодосийском порту. Корабль был уничтожен, а вместе с ним было ликвидировано 74 моряка.

После этого россияне попытались найти наводчиков в Феодосии. Для этого в город направили большое количество оперативников.

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