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Знищення "Новочеркаська": названо число ліквідованих моряків РФ

П'ятниця 29 грудня 2023 18:54
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Знищення "Новочеркаська": названо число ліквідованих моряків РФ Фото: стало відомо, скільки моряків ліквідували ЗСУ внаслідок удару по "Новочеркаську" (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські військові, ймовірно, ліквідували 74 російських моряків внаслідок удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, активісти "Кібер спротиву" отримали у розпорядження листа головнокомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова з пропозицією оголосити жалобу в місті Новочеркаськ через смерть 74 окупантів.

Знищення &quot;Новочеркаська&quot;: названо число ліквідованих моряків РФФото: лист Євменова (sprotyv.mod.gov.ua)

Такий лист надійшов на пошту пропагандистці з телепроекту "Наші" на каналі "Росія 1" Ксенії Гончаровій. У листі Євменов підтверджує загибель більшості особового складу корабля, а також поранення ще 27 окупантів.

Реліз оприлюднили більшість кримських ЗМІ, але пізніше вони видалили публікацію. При цьому залишились скріншоти, що підтверджують відповідну інформацію.

Фото: скріншоти публікацій у кримських ЗМІ (sprotyv.mod.gov.ua)

На думку Центру спротиву, все виглядає так, що головком ВМФ ініціював жалобу та розсилку без погодження зі своїм керівництвом.

Удар по "Новочеркаську"

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня українські Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився в порту Феодосії.

Внаслідок удару корабель було знищено. Також на його борту були безпілотники "Шахед", через що вибух був надзвичайно потужним.

27 грудня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що серед загиблих на борту "Новочеркаська" є строковики.

Також росіяни спробували знайти навідників у Феодосії. Для цього до міста направили велику кількість оперативників.

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