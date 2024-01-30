Росія модернізує системи ППО через удари українських дронів, - ISW

Зазначається, що Міністерство цифрового розвитку РФ наказало місцевій владі у Ленінградській, Новгородській та Псковській областях заблокувати до 30 січня інтернет-зв'язок 4G LTE, щоб російські чиновники могли "доопрацювати" системи протидії безпілотникам і протиповітряної оборони.

З 25 по 30 січня ці три області раніше оголосили про перебої у наданні інтернет-послуг 4G LTE через технічне коригуванням "радіочастотного спектру".

"Одне з джерел російського видання "Коммерсантъ" повідомило, що Воронезька область проводить аналогічні заходи, які були "заплановані на федеральному рівні", та що багато інших неназваних суб'єктів Російської Федерації проводять ці заходи з різною швидкістю", - йдеться у повідомленні.

У звіті ISW нагадав, що російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні інтернет-провайдери працюють на частотах, дозволених Державною комісією з радіочастот Росії (ГКРЧ), а джерело "Коммерсантъ" заявило, що невибіркове використання РЕБ може створювати перешкоди для мобільного зв'язку.

Наразі незрозуміло, який вплив інтернет-операції можуть мати на переорієнтацію систем РЕБ або розгортання нових сил і засобів і навпаки.

Інститут ведення війни не виключає, що російські війська можуть випробовувати нові засоби РЕБ і завчасно відключати інтернет-послуги для уникнення раптових перебоїв. А чиновники також можуть обмежувати доступ до інтернету, щоб приховати переміщення звичайних систем протиповітряної оборони в Росії після ударів українських безпілотників у Ленінградській області 18 січня і 21 січня.

"Ці удари свідчать, що російські системи ППО на північному заході Росії можуть бути недостатньо розгорнуті для захисту від запущених з України безпілотників", - зазначає ISW.

У звіті також зазначається, що губернатор Ярославської області Михайло Євраєв 29 січня заявив, що російські системи РЕБ збили український безпілотник, який націлився на нафтопереробний завод "Славнефть-Янош" в Ярославській області. Російські джерела збільшили зображення збитого безпілотника на НПЗ і дійшли висновку, що він не завдав шкоди.

Атаки безпілотників на території Росії

Впродовж останніх тижнів у низці регіонів Російської Федерації були зафіксовані атаки безпілотниками на нафтобази та інфраструктурні об'єкти.

Так, 19 січня потужна пожежа спалахнула на нафтобазі в Клинцах Брянської області. Міноборони РФ заявило про атаку безпілотника.

Ввечері 20 січня пролунали вибухи у місті Тула. Відео зафіксувало пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів.

В ніч на 21 січня безпілотник атакував нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. За даними джерел РБК-Україна, це була спецоперацію СБУ.

25 січня СБУ заявило про атаку БпЛА на нафтобазу в місті Туапсе. У місці атаки спалахнула пожежа на площі 200 квадратних метрів.

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