ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Брянській області палає нафтобаза, росіяни скаржаться на атаку (відео)

Клинці, П'ятниця 19 січня 2024 08:29
UA EN RU
У Брянській області палає нафтобаза, росіяни скаржаться на атаку (відео) Фото: у Брянській області спалахнула нафтобаза (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула на нафтобазі у місті Клинці Брянської області. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза у Telegram та Міноборони РФ.

Російське Міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник. Традиційно звинуватили Україну.

При цьому губернатор регіону написав, що нібито була спроба атаки на об'єкти на території міста Клинці. Богомаз стверджує, що дрон ліквідували засобами РЕБ, але він встигнув скинути боєприпас на територію нафтобази.

За його словами, сталося загоряння резервуарів, а постраждалих немає.

Натомість у мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі. Пожежа супроводжується задимленням.

Атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, минулої ночі росіяни заявили про спробу атаки на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Джерела РБК-Україна в спецслужбах підтвердили атаку, заявивши, що це була спецоперація ГУР Міноборони, яка пройшла успішно.

Йдеться про атаку на нафтогазову компанію "Петербурзький нафтовий термінал". Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Також, за даними джерел, під час атаки один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація атака дронів Пожежа Брянская область
NEWS
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
DAILY
Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході