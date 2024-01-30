Россия модернизирует системы ПВО из-за ударов украинских дронов, - ISW

Отмечается, что Министерство цифрового развития РФ приказало местным властям в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях заблокировать до 30 января интернет-связь 4G LTE, чтобы российские чиновники могли "доработать" системы противодействия беспилотникам и противовоздушной обороны.

С 25 по 30 января эти три области ранее объявили о перебоях в предоставлении интернет-услуг 4G LTE из-за технической корректировкой "радиочастотного спектра".

"Один из источников российского издания "Коммерсантъ" сообщил, что Воронежская область проводит аналогичные мероприятия, которые были "запланированы на федеральном уровне", и что многие другие неназванные субъекты Российской Федерации проводят эти мероприятия с разной скоростью", - говорится в сообщении.

В отчете ISW напомнил, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные интернет-провайдеры работают на частотах, разрешенных Государственной комиссией по радиочастотам России (ГКРЧ), а источник "Коммерсантъ" заявил, что неизбирательное использование РЭБ может создавать помехи для мобильной связи.

Пока непонятно, какое влияние интернет-операции могут оказать на переориентацию систем РЭБ или развертывание новых сил и средств и наоборот.

Институт ведения войны не исключает, что российские войска могут испытывать новые средства РЭБ и заблаговременно отключать интернет-услуги во избежание внезапных перебоев. А чиновники также могут ограничивать доступ к интернету, чтобы скрыть перемещение обычных систем противовоздушной обороны в России после ударов украинских беспилотников в Ленинградской области 18 января и 21 января.

"Эти удары свидетельствуют, что российские системы ПВО на северо-западе России могут быть недостаточно развернуты для защиты от запущенных из Украины беспилотников", - отмечает ISW.

В отчете также отмечается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев 29 января заявил, что российские системы РЭБ сбили украинский беспилотник, который нацелился на нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янош" в Ярославской области. Российские источники увеличили изображение сбитого беспилотника на НПЗ и пришли к выводу, что он не нанес ущерба.

Атаки беспилотников на территории России

За последние недели в ряде регионов Российской Федерации были зафиксированы атаки беспилотниками на нефтебазы и инфраструктурные объекты.

Так, 19 января мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Минобороны РФ заявило об атаке беспилотника.

Вечером 20 января прогремели взрывы в городе Тула. Видео зафиксировало пожар на одном из инфраструктурных объектов.

В ночь на 21 января беспилотник атаковал нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ. По данным источников РБК-Украина, это была спецоперация СБУ.

25 января СБУ заявило об атаке БпЛА на нефтебазу в городе Туапсе. В месте прилета вспыхнул пожар на площади 200 квадратных метров.

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