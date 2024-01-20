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У російській Тулі пролунали вибухи

Субота 20 січня 2024 23:54
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У російській Тулі пролунали вибухи Фото: у російській Тулі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російській Тулі, що за 180 км від Москви, пролунали вибухи сьогодні ввечері, 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Тула. Події".

Незабаром у Міністерстві оборони РФ заявили, що над містом сили ППО нібито відбили атаку невідомого безпілотника. Про наслідки вибуху, який було видно із різних районів міста, не повідомляється.

За попередніми даними, постраждалих та руйнувань від вибухів немає.

Атаки дронів на Тулу

В останні тижні знову почастішала кількість атак невідомих дронів по території РФ. Вибухи лунають у різних галузях РФ.

У російській Тулі вибухи востаннє лунали 26 листопада 2023 року. Тоді росіяни одразу заявили про атаку дронів і нібито роботу ППО.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що тієї ночі засоби протиповітряної оборони збили два безпілотники в Тулі. Але один дрон врізався у квартиру на 12 поверсі багатоповерхівки.

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