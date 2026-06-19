Росія масовано б'є по енергетиці Дніпропетровщини, є серйозні пошкодження

Нагадаємо, 8 червня РФ вдарила по чотирьох енергооб'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині – десятки тисяч родин залишилися без світла.

Після кожної атаки енергетикам вдавалося повертати електропостачання.

У лютому ворог атакував дроном службовий автобус із шахтарями ДТЕК у Тернівці – загинули 12 людей. Це стало найбільшою одночасною втратою компанії з початку повномасштабного вторгнення.