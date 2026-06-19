Росія масовано б'є по енергетиці Дніпропетровщини, є серйозні пошкодження

Російські війська другу добу поспіль безперервно обстрілюють енергетичну інфраструктуру ДТЕК на Дніпропетровщині дронами та артилерією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
За даними компанії, на деяких об'єктах виникли пожежі. Частину з них ворог атакував по кілька разів.
Пошкодження оцінюють як значні. Відновлювальні роботи тривають без упину.
Нагадаємо, 8 червня РФ вдарила по чотирьох енергооб'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині – десятки тисяч родин залишилися без світла.
Після кожної атаки енергетикам вдавалося повертати електропостачання.
У лютому ворог атакував дроном службовий автобус із шахтарями ДТЕК у Тернівці – загинули 12 людей. Це стало найбільшою одночасною втратою компанії з початку повномасштабного вторгнення.