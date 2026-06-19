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Россия массированно бьет по энергетике Днепропетровщины, есть серьезные повреждения

17:35 19.06.2026 Пт
1 мин
Некоторые объекты противник атаковал по несколько раз
aimg Валерия Абабина
Иллюстративное фото: Обстрел объектов энергетики Днепропетровской области (Getty Images)

Российские войска уже вторую сутки подряд непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру ДТЭК в Днепропетровской области с помощью дронов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По данным компании, на некоторых объектах возникли пожары. Часть из них враг атаковал несколько раз.

Повреждения оцениваются как значительные. Восстановительные работы ведутся без перерыва.

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Напомним, 8 июня РФ нанесла удары по четырем энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области - десятки тысяч семей остались без света.

После каждой атаки энергетикам удавалось восстановить электроснабжение.

В феврале враг атаковал дроном служебный автобус с шахтерами ДТЭК в Терновке - погибли 12 человек. Это стало самой крупной одномоментной потерей компании с начала полномасштабного вторжения.

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