Россия массированно бьет по энергетике Днепропетровщины, есть серьезные повреждения

Напомним, 8 июня РФ нанесла удары по четырем энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области - десятки тысяч семей остались без света.

После каждой атаки энергетикам удавалось восстановить электроснабжение.

В феврале враг атаковал дроном служебный автобус с шахтерами ДТЭК в Терновке - погибли 12 человек. Это стало самой крупной одномоментной потерей компании с начала полномасштабного вторжения.