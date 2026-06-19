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Росія масовано б'є по енергетиці Дніпропетровщини, є серйозні пошкодження

17:35 19.06.2026 Пт
1 хв
Частину об'єктів ворог атакував по кілька разів
aimg Валерія Абабіна
Росія масовано б'є по енергетиці Дніпропетровщини, є серйозні пошкодження Фото ілюстративне: Обстріл енергетики Дніпропетровської області (Getty images)
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Російські війська другу добу поспіль безперервно обстрілюють енергетичну інфраструктуру ДТЕК на Дніпропетровщині дронами та артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За даними компанії, на деяких об'єктах виникли пожежі. Частину з них ворог атакував по кілька разів.

Пошкодження оцінюють як значні. Відновлювальні роботи тривають без упину.

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Нагадаємо, 8 червня РФ вдарила по чотирьох енергооб'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині – десятки тисяч родин залишилися без світла.

Після кожної атаки енергетикам вдавалося повертати електропостачання.

У лютому ворог атакував дроном службовий автобус із шахтарями ДТЕК у Тернівці – загинули 12 людей. Це стало найбільшою одночасною втратою компанії з початку повномасштабного вторгнення.

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