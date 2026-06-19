Росія масовано б'є по енергетиці Дніпропетровщини, є серйозні пошкодження

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Російські війська другу добу поспіль безперервно обстрілюють енергетичну інфраструктуру ДТЕК на Дніпропетровщині дронами та артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

За даними компанії, на деяких об'єктах виникли пожежі. Частину з них ворог атакував по кілька разів. Пошкодження оцінюють як значні. Відновлювальні роботи тривають без упину. Читайте також: РФ атакувала ТЕС ДТЕК: є загиблий і поранений співробітник