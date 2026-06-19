Россия массированно бьет по энергетике Днепропетровщины, есть серьезные повреждения
Российские войска уже вторую сутки подряд непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру ДТЭК в Днепропетровской области с помощью дронов и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
По данным компании, на некоторых объектах возникли пожары. Часть из них враг атаковал несколько раз.
Повреждения оцениваются как значительные. Восстановительные работы ведутся без перерыва.
Напомним, 8 июня РФ нанесла удары по четырем энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области - десятки тысяч семей остались без света.
После каждой атаки энергетикам удавалось восстановить электроснабжение.
В феврале враг атаковал дроном служебный автобус с шахтерами ДТЭК в Терновке - погибли 12 человек. Это стало самой крупной одномоментной потерей компании с начала полномасштабного вторжения.