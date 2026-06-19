Россия массированно бьет по энергетике Днепропетровщины, есть серьезные повреждения

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Российские войска уже вторую сутки подряд непрерывно обстреливают энергетическую инфраструктуру ДТЭК в Днепропетровской области с помощью дронов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По данным компании, на некоторых объектах возникли пожары. Часть из них враг атаковал несколько раз. Повреждения оцениваются как значительные. Восстановительные работы ведутся без перерыва. Читайте также: РФ атаковала ТЭС ДТЭК: есть погибший и раненый сотрудник