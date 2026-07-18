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Росія масовано атакувала портову інфраструктуру Одещини, є загиблий та поранені

11:55 18.07.2026 Сб
1 хв
Ворог також атакував іноземне торговельне судно
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: Росія масовано атакувала портову інфраструктуру Одещини (ДСНС)

Росія у суботу, 18 липня, завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда.

Загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Під час ліквідації наслідків однієї з атак росіяни завдали повторного удару. Внаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.

Обстріл України 18 липня

Нагадаємо, у ніч на 18 липня Росія атакувала Україну 7 ракетами та 90 ударними дронами. Основний напрямок удару - Одеська область.

Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Також армія РФ пізно ввечері 17 липня вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів і порту Одеси. В результаті є постраждалі серед членів екіпажу.

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