Росія масовано атакувала портову інфраструктуру Одещини, є загиблий та поранені

В акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда.

Загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Під час ліквідації наслідків однієї з атак росіяни завдали повторного удару. Внаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.