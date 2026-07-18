Россия массированно атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, есть погибший и раненые

В акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда.

Погиб один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Повреждены также объекты инфраструктуры: здания, резервуары и склады. Информация о пострадавших пока не поступала.

Во время ликвидации последствий одной из атак россияне нанесли повторный удар. В результате была повреждена специальная спасательная техника. Личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал.