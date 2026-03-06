Росія масовано атакувала Кривий Ріг: горить висотка та підприємство

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують Кривий Ріг, застосовуючи для своїх ударів дрони, ракети і не тільки.

Так, в ніч на 2 березня місто було атаковане ударними безпілотниками. Під атаку потрапило місцеве підприємство, через що виникли пожежі.

Крім того, росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедами" в ніч на 26 лютого. Тоді було зафіксовано влучання дронів по п'ятиповерхівці, після чого теж почалася пожежа.