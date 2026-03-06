RU

Россия массированно атаковала Кривой Рог: горит высотка и предприятие

03:51 06.03.2026 Пт
1 мин
Враг нанес прямые попадания
aimg Эдуард Ткач
фото: сейчас пожар уже тушат (facebook.com/DSNS.GOV.UA/)

Российские оккупанты в ночь на 6 марта нанесли удары дронами по Кривому Рогу. В городе в результате атак горит жилой дом и предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

Читайте также: Появились фото последствий ракетного удара по Кривому Рогу

"Прямое попадание "Шахедами" в девятиэтажку и в предприятие инфраструктуры на двух разных локациях. Продолжается тушение пожаров и аварийно-спасательная операция", - говорится в плавании в 03:21.

Вилкул добавил, что сейчас власти разворачивают два штаба помощи людям: В частности:

  • в Саксаганском районе в школе, которая находится рядом;
  • в Долгинцевском районе - рядом с исполкомом.

"Строительные материалы будут в течение 40 минут. Заявления на материальную помощь от города. Коммунальные бригады разворачиваются. Никто не останется без помощи", - добавил председатель Совета обороны города.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют Кривой Рог, применяя для своих ударов дроны, ракеты и не только.

Так, в ночь на 2 марта город был атакован ударными беспилотниками. Под атаку попало местное предприятие, из-за чего возникли пожары.

Кроме того, россияне атаковали Кривой Рог "Шахедами" в ночь на 26 февраля. Тогда было зафиксировано попадание дронов по пятиэтажке, после чего тоже начался пожар.

