З'явились фото наслідків ракетного удару по Кривому Рогу

Ввечері 8 січня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, атакувавши цивільну інфраструктуру міста. Є поранені, серед яких дитина, а прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Наразі у місті триває рятувальна операція, до ліквідації наслідків удару залучені всі профільні служби. Прокурори фіксують черговий воєнний злочин РФ, збираючи докази обстрілу мирного населення.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська кілька днів поспіль безперервно атакують Кривий Ріг. Лише напередодні місто зазнало однієї з наймасштабніших атак від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Окупанти системно цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, лікарнях та енергетичній інфраструктурі, що свідчить про свідомий терор проти мирного населення.